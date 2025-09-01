সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হারের পর টানেলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কালিনস্কায়া

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫
ছবি: সংগৃহীত

নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং মেডোসের আর্থার অ্যাশলে স্টেয়িামের শনিবার নারী এককের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে রাশিয়ান টেনিস সুন্দরী আনা কালিনস্কায়ার লড়াইয়ের শুরুটা ছিল স্বপ্নের মতো আর দুঃস্বপ্নের মতো শেষ। পোলিশ টেনিস তারকা ইগা সোয়াটেকের বিপক্ষে কালিনস্কায়া প্রথম সেটে ৫-১ গেমে এগিয়ে ছিলেন, হাতে ছিল চারটি সেট পয়েন্ট। দর্শকের চোখে তখন মনে হচ্ছিল, হয়তো এক বিশাল অঘটনের জন্ম দিতে যাচ্ছেন তিনি। 

কিন্তু ভাগ্যের খেলা যেন অন্য গল্প লিখে রাখে। একে একে সব সুযোগ হাতছাড়া করেন কালিনস্কায়া। টাইব্রেকারে সেটটা চলে যায় নারী একেকের বিশ্ব টেনিসের এক নম্বর সোয়াটেকের হাতে। সেখান থেকেই শুরু হয় পোলিশ তারকার অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা। পরের সেটে সহজ জয় ছিনিয়ে নেন সোয়াটেক।

পরশু অনুষ্ঠিত হওয়া এই ম্যাচের শেষে দৃশ্যটা ছিল হৃদয়বিদারক। পরাজয়ের ভার সামলাতে না পেরে টানেলে ফিরতে ফিরতে চোখের জল লুকাতে পারেননি কালিনস্কায়া। একা, নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে ফোঁপাতে থাকা এই দৃশ্য টেনিসপ্রেমীদের মনে দাগ কেটে গেছে। তবে প্রতিপক্ষ হলেও মানবিকতায় এগিয়ে এলেন সোয়াটেক, তাকে ভাসিয়েছেন প্রশংসায়। 

ম্যাচ শেষে কালিনস্কায়াকে নিয়ে সোয়াটেক বলেন, 'আসলে আনা দুর্দান্ত খেলছে। দুবাইতে যেমন আমার বিপক্ষে খেলেছিল, তেমন ঝুঁকিপূর্ণ শট নিচ্ছিল। আমি শুধু চেষ্টা করেছি নিচের ভুল কমাতে। যখন খারাপভাবে পিছিয়ে পড়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল আমার আর হারানোর কিছু নেই। তাই নিজের সবটুকু দিয়ে খেলেছি।'

Iga Swiatek and Anna Kalinskaya shake hands after their women's singles match at the 2025 US Open on Saturday, Aug. 30, 2025 in Flushing, NY. (Garrett Ellwood/USTA)

এমন হতাশা কয়েকদিন আগেও ছুঁয়ে গেছে কালিনস্কায়াকে। ডাবলস ম্যাচে সোরোনা ক্রিস্টেয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাককার্টনি কেসলার ও পেইটন স্টিয়ার্নসের কাছে হেরে যান তিনি। সেই ম্যাচেও ৫-১ লিড গড়েও শেষ পর্যন্ত সরাসরি সেটে পরাজিত হন। পরে ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কালিনস্কায়া বলেন, 'আমি সামান্য সম্মান আশা করেছিলাম। নেটকর্ডে লেগে বল পড়লেও তাদের একবারও ক্ষমা চাইতে দেখিনি।'

