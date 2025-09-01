প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগবিধিতে পরিবর্তন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি ৩৫ শতাংশ নিয়োগের বিধিটি পরিবর্তন করে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
গত ২৮ আগস্ট ‘সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগবিধিমালা, ২০২৫’ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়।
সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের পুরোনো বিধিমালা এখন আর থাকছে না। এর ফলে প্রধান শিক্ষক পদে পূর্বের বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ২ হাজার ১৬৯টি আসনের সংখ্যা কমবে। পিএসসি সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী শিগগিরই প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।
নতুন বিধিমালার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৩ শতাংশ পদ মেধাভিত্তিক সরাসরি নিয়োগযোগ্য হবে। বাকি ৭ শতাংশ পদ সংরক্ষিত থাকবে বিশেষ কোটা হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য ১ শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য ১ শতাংশ পদ সংরক্ষিত থাকবে। তবে কোটার আওতায় যোগ্য প্রার্থী না থাকলে শূন্য পদগুলো মেধার ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, নিয়োগ উপজেলা ও ক্ষেত্রবিশেষে থানাভিত্তিক হবে। শিক্ষক নিয়োগে সরাসরি নিয়োগের পাশাপাশি পদোন্নতির সুযোগও থাকবে। বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য ২০ শতাংশ পদ এবং অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের জন্য ৮০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত থাকবে।