সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত 

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৬

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে  বিএনপি অস্ট্রেলিয়া শাখার উদোগে এক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সিডনির লাকেম্বা পেরেডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএনপি নেতা  মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফের সভাপতিত্বে এবং পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদক বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার মোহাম্মদ আবুল হাছানের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রেরিত অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের সিনেটর ডেভ শর্মা শুভেচ্ছা বার্তায়  বাংলাদেশের জনগণের সাহস ও সংকল্পের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, গত এক বছরে বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বাধীনতা, অধিকার ও সাংবিধানিক শাসন পুনরুদ্ধারের জন্য যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন,তা প্রশংসনীয়।


বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য রুহুল আহম্মেদ সওদাগর,সহ সভাপতি এসএম নিগার এলাহী চোধুরী,এডভোকেট মোবারক হোসেন,কামরুল হাসান আজাদ,মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মোল্লা ঝিন্টু,আব্দুল মালেক মানিক, সাংগঠনিক সম্পাদক এএনএম মাসুম,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ শিবলু,মো.খাইরুল কবির পিন্টু,মোহাম্মদ কুদ্দুসুর রহমান,যুবদলের সভাপতি ইন্জিনিয়ার মিনহাজ উদ্দিন,আরমান হোসেন ভূইয়াঁ, এসএম খালেদ,নিউসাউথওয়েস বিএনপি র সভাপতি মোহাম্মদ ইরফান খান,প্রচার সম্পাদক লিন্টাস পেরেরা,মৌহাইমেন খান চৌধুরী মিশু,যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন  প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে  সবার আগে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন  মেহদী এবং অনন্যা ।

ইত্তেফাক/আইএ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার ফ্যাকাল্টির নতুন ডিন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

উৎসবমুখর পরিবেশে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

এফবিসিসিআই এর সাথে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

‘অস্ট্রেলিয়া অ্যাপ্লিকেশন ডে ২০২৫’ আয়োজন করছে পিএফইসি গ্লোবাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিইউএফটিতে "মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে কলেজ প্রিন্সিপালদের ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন র‍্যাব ডিজি ও এসবি প্রধান  

বগুড়ায় স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক আঞ্চলিক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

হাবিবুল বশর মাইজভান্ডারীর মৃত্যুতে বিএফইউজে মহাসচিবের শোক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng