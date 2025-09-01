সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোবিন্দগঞ্জে বাস চাপায় এক নারী নিহত, ৩ ঘন্টা মহাসড়ক অবরোধ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস চাপায় মরিয়ম বেগম (৩৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। 

এ ঘটনার প্রতিবাদে ও দুর্ঘটনাস্থলে দ্রæত একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে প্রায় ৩ ঘন্টা ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে এলাকাবাসী।

সোমবার বিকাল ৩ দিকে উপজেলার পান্তাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দূর্ঘটনা ঘটে। 

নিহত মরিয়ম বেগম পান্তাপাড়া এলাকার আব্দুল হামিদের মেয়ে। 

গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন জানান, বিকাল ৩টার দিকে ওই এলাকায় মহাসড়ক পারাপারের সময় ঢাকা থেকে রংপুরগামী একটি বাস চাপায় মরিয়ম বেগম ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে বাসটি গোবিন্দগঞ্জ শহরের চৌমাথায় যানজটে আটকা পড়লে বাসের চালক শফিকুল ইসলামকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এবং বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটি ভাংচুর করে। পরে এলাকাবাসী ওই এলাকায় (পান্তাপাড়া) মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে প্রায় ৩ ঘন্টা ঢাকা-রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এবং তারা ওই এলাকায় দ্রæত একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান।  

খবর পেয়ে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা ও গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দিলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা অবরোধ তুলে নেয়।

এলাকার বাসিন্দা ফরহাদ হোসেন অভিযোগ করে জানান, পান্থাপাড়া এলাকায় প্রতিদিন শতশত শিক্ষার্থী, মসজিদের মুসল্লি ও পথচারীকে মহাসড়ক পার হতে হয়। সড়ক পারাপারের সময় প্রায় এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।

তিনি বলেন, দ্রুত এ স্থানে একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হলে পথচারীরা নিরাপদে পার হতে পারবেন এবং দুর্ঘটনা রোধ হবে।

গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, দুর্ঘটনাস্থলে যাতে দ্রুত একটি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ জন্য সড়ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হবে।  

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ গাইবান্ধা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অবৈধ মাইক্রোস্ট্যান্ড উচ্ছেদের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ

চৌহালীতে যমুনা তীর সংরক্ষণ বাঁধে ৪৫ মিটার ধস

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে খেলাফত মজলিসের নেতা আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাছের মগডাল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চবি সংঘর্ষ: দুই শিক্ষার্থী লাইফ সাপোর্টে, একজনকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়

মেহেরপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

২৫০ মিটার কাঁচা রাস্তার জন্য ঘুরতে হয় ৭ কিলোমিটার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng