সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আগস্টে রেমিট্যান্স এলো ২৪২ কোটি ডলার

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০

চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস আগস্ট মাসে দেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ২৪২ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। এই হিসেবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৭ কোটি ৮১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত বছরের আগস্ট মাসের তুলনায় যা প্রায় ৯ শতাংশ বেশি। জুলাইয়ে দেশে এসেছিল ২৪৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। মাস জুলাইয়ের তুলনায় আগস্ট মাসের রেমিট্যান্স সামান্য কম। আর গত ৭ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। সরকার পতনের পর থেকে রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে ডলার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত বাড়ছে।

আরিফ হোসেন জানান, গত ৩১ আগস্ট এক দিনে প্রবাসীরা দেশে ১৯ কোটি ৩০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন লতি অর্থবছরের জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশে এসেছে ৪৯০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স। বছর ব্যবধানে যা বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪০ শতাংশ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫৪ কোটি ৭৬ লাখ ডলার ৩০ হাজার ডলার। এছাড়া বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ২২ কোটি ৯২ লাখ ২০ হাজার ডলার, বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ১৬৮ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার ও বিদেশি খাতের ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১ কোটি ১৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স।

এদিকে, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর জুড়ে দেশে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩২ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স, যা দেশের ইতিহাসে কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের রেকর্ড।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বাংলাদেশ অর্থনীতি রেমিট্যান্স

