ইন্দোনেশিয়ায় উড্ডয়নের পরই ৮ আরোহী নিয়ে হেলিকপ্টার ‘নিখোঁজ’

ইন্দোনেশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপ বোর্নিওতে ৮ জন আরোহী বহনকারী একটি হেলিকপ্টার উড্ডয়নের আট মিনিট পরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিখোঁজ রয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটের দিকে দক্ষিণ কালিমান্তান প্রদেশের কোটাবারু জেলার বিমানবন্দর থেকে মধ্য কালিমান্তান প্রদেশের পালংকারায়া শহরের দিকে যাত্রা করে। এটি সকাল ১০টা১৫ মিনিটে পালংকারায় পৌঁছানোর কথা ছিল। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এর শেষ যোগাযোগ হয়েছিল সকাল ৮টা ৫৪ মিনিটে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এটি ছিল ইস্টিন্ডো এয়ারের মালিকানাধীন এয়ারবাস 'BK117 D-3' মডেলের হেলিকপ্টার।
অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান আই পুতু সুদায়ানা জানিয়েছেন, তাদের অনুমান, একজন পাইলট, একজন প্রকৌশলী এবং ৬ জন যাত্রী বহনকারী হেলিকপ্টারটি তানাহবুম্বু জেলার মান্তেওয়ের জঙ্গল এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
তিনি বলেন, আগুন নেভানোর জন্য ব্যবহৃত একটি হেলিকপ্টারসহ স্থল ও আকাশপথে অনুসন্ধান এবং উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে।
সুদয়না বলেন, 'আশা করি আজই আমরা অবস্থানটি খুঁজে পেতে পারব এবং আরোহীদের নিরাপদে খুঁজে পাব।'