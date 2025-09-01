সেকশন

নুরের ওপর হামলা ‘ন্যাক্কারজনক’, সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত দুঃখপ্রকাশের দাবি নাহিদের

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৯

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর সেনা-পুলিশের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি এই ঘটনাকে ‘ন্যাক্কারজনক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আইএসপিআর-এর বিবৃতি প্রত্যাহার করে জনগণের কাছে নিঃশর্ত দুঃখ প্রকাশের আহ্বান জানান সেনাবাহিনীর প্রতি।

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত নুরুল হক নুরকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে এসব কথা বলেন তিনি।

নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে। জুলাই সনদে গত তিনটি জাতীয় নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই অবৈধ নির্বাচনগুলোর সহচর জাতীয় পার্টিকে দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার চেষ্টাও চলছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'যারা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, তাদের জনগণই প্রতিরোধ করবে। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর যেসব ভুল হয়েছিল, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

নাহিদ ইসলাম আরও  বলেন, 'নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাইলে নির্বাচন, সংস্কার ও নতুন সংবিধান-সব কিছুই করতে হবে।'

