সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১০ বিচারকের বদলির আদেশ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০১

একযোগে ১০ বিচারককে বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের নিম্নবর্ণিত বিচারকদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে বদলি করা হলো। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে ও কর্মস্থলে নিয়োগ করা হলো।

এতে বলা হয়, উপরে বর্ণিত ১ ও ২ নং ক্রমিকের কর্মকর্তাকে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-২, ঢাকার নিকট এবং অপরাপর কর্মকর্তাগণকে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/দপ্তর প্রধান কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার নিকট আগামী ০২ সেপ্টেম্বরে বর্তমান পদের দায়িত্বভার হস্তান্তর করে অবিলম্বে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

আইন আদালত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

‘দস্তগীর ভাই, আমরা সাংবাদিক, গুলি কইরেন না, তারপরও পুলিশ গুলি ছোড়ে’

ঢাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈকত ফের রিমান্ডে

রাষ্ট্রের কাছে ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন ঢাবি অধ্যাপক কার্জন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আদালতের প্রতি আস্থা নেই’ বলে জামিন চাননি লতিফ সিদ্দিকী

সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী ও ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ১৬ জন কারাগারে

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের দুর্নীতি মামলার রায় পেছাল

শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের মামলায় দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng