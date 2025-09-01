ঢাকা বিভাগের সকল জেলাতে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

ঢাকা বিভাগের সব জেলায় সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস দিয়েছে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি)।
বিডব্লিউওটি সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা জেলার নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মাদারীপুর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এ সময় তীব্র বজ্রপাত থাকতে পারে।
বজ্রপাতের জন্য সতর্ক করে বলা হয়েছে, এ সময় খোলা জায়গায় অবস্থান এড়িয়ে চলতে হবে। গাছের নিচে, খোলা মাঠে ও নদীর ধারে দাঁড়ানো যাবে না। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। একইসঙ্গে নিরাপদ ভবনে আশ্রয় নিতে হবে।
এদিকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিকের দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।
এ ছাড়া আগামীকাল সকাল ৯টার মধ্যে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এ ছাড়া সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।