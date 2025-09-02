ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার পশ্চিম হাসামদিয়া গ্রামে একটি ময়লার স্তূপ থেকে বিদেশি রিভলভার উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১০। অস্ত্রটি পাকিস্তানের তৈরি। এর গায়ে খোদাই করে ‘মেইড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রিভলবারটি ভাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে রোববার রাত ১০টার দিকে স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে রিভলবারটি উদ্ধার করে র্যাব।
ভাঙ্গা থানা সূত্রে জানা যায়, স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ভাঙ্গা পৌরসভার পশ্চিম হাসামদিয়া মহল্লার ‘ডা. কাজী আবু ইউসুফ একাডেমি’ ও স্টেডিয়ামের পেছনে জঙ্গলের পাশে ময়লার স্তূপের ভেতর থেকে রিভলবারটি উদ্ধার করে র্যাব। উদ্ধার করা অস্ত্র দীর্ঘদিন ধরে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ধার করা অস্ত্রসংক্রান্ত আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অস্ত্রটি পাকিস্তানের তৈরি। এর গায়ে খোদাই করে ‘মেইড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ মল্লিক বলেন, রিভলবারটি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।