সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ময়লার স্তূপে মিললো বিদেশি অস্ত্র, গায়ে লেখা ‘মেইড ইন পাকিস্তান’

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৩
উদ্ধার হওয়া অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার পশ্চিম হাসামদিয়া গ্রামে একটি ময়লার স্তূপ থেকে বিদেশি রিভলভার উদ্ধার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০। অস্ত্রটি পাকিস্তানের তৈরি। এর গায়ে খোদাই করে ‘মেইড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রিভলবারটি ভাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে রোববার রাত ১০টার দিকে স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে রিভলবারটি উদ্ধার করে র‌্যাব।

ভাঙ্গা থানা সূত্রে জানা যায়, স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ভাঙ্গা পৌরসভার পশ্চিম হাসামদিয়া মহল্লার ‘ডা. কাজী আবু ইউসুফ একাডেমি’ ও স্টেডিয়ামের পেছনে জঙ্গলের পাশে ময়লার স্তূপের ভেতর থেকে রিভলবারটি উদ্ধার করে র‌্যাব। উদ্ধার করা অস্ত্র দীর্ঘদিন ধরে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ধার করা অস্ত্রসংক্রান্ত আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অস্ত্রটি পাকিস্তানের তৈরি। এর গায়ে খোদাই করে ‘মেইড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ মল্লিক বলেন, রিভলবারটি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে  আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পাকিস্তান পুলিশ র‌্যাব ফরিদপুর অস্ত্র উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাছের মগডাল থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীতে কিশোরের ব্যাগে মিললো বিদেশি অস্ত্র-গুলি

অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি কর্মী গ্রেপ্তার

সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা হবে কিনা সিদ্ধান্ত অংশীজন সভায়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাদারীপুরে অচেতন করে ধর্ষণের অভিযোগ, হাসপাতালে শিশু

রাউজানে বিদেশি পিস্তলসহ এক যুবক গ্রেপ্তার

জলরাশিতে শাপলার শোভা, দর্শনার্থীদের ভিড় খোয়াড় গ্রামে

সেতুর অভাবে দুর্ভোগে ফরিদপুরের দুই উপজেলার ৩ লাখ মানুষ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng