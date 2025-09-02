সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় নিরীহ শিশুদের বিনা বিচারে হত্যা করা হচ্ছে : আনোয়ার ইব্রাহিম

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৪
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম। ছবি: সংগৃহীত।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, গাজা উপত্যকায় নিরীহ শিশুদের বিনা বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, এবং এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থার ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

আনাদোলু সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনিুযায়ী, সোমবার (২ সেপ্টেম্বার) চীনের তিয়ানজিন শহরে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) প্লাস শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর তিনি এ মন্তব্য করেন।

শি জিনপিং প্রস্তাবিত গ্লোবাল গভর্ন্যান্স ইনিশিয়েটিভের কথা উল্লেখ করে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, ‘এই ধারণাটি এমন এক সময় গভীরভাবে অনুরণিত হচ্ছে যখন বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।’

এছাড়া তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বলেন, ‘জাতিসংঘ এখন আর নিজেকে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষাও বহন করছে না। নৃশংসতা এখন বিনা বিচারে চালানো হচ্ছে।’

আনোয়ার আরও বলেন, ‘আজকের দিনে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আস্থার ঘাটতি রয়েছে। বাণিজ্য, আর্থিক কাঠামো ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থতা এটাই দেখিয়েছে যে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাগুলো বাস্তবে জনগণের ভোগান্তির সঙ্গে একেবারেই সংযুক্ত নয়।’

অক্টোবর ২০২৩ থেকে ইসরাইলের হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৩ হাজার ৫০০-রও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। সামরিক অভিযানে পুরো উপত্যকা বিধ্বস্ত হয়েছে এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

ইত্তেফাক/পিএস

শিশু চীন মালয়েশিয়া শি জিনপিং গাজা প্রেসিডেন্ট

