আগস্টে রেমিট্যান্স আয় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

চলতি বছরের আগস্টে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৯ শতাংশ। এ সময় প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের আগস্টের ২ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, গত বছরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সরকারি ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময় হারের ব্যবধান কমে যাওয়া, অর্থপাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রবাসীদের দেশপ্রেম বৃদ্ধিই রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা রেখেছে।
তবে আগের মাসের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ হয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা আগস্টের তুলনায় ২ দশমিক ২২ শতাংশ বেশি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, 'রেমিট্যান্স আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে জনশক্তি রপ্তানি আরও বাড়াতে হবে।'
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস—জুলাই ও আগস্টে—দেশে এসেছে মোট ৪ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এ বছর রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪০ শতাংশ।