দক্ষিণখানে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

রাজধানীর দক্ষিণখান দেওয়ানবাড়ি এলাকায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে এক নারী উদ্যোক্তার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ১২টার দিকে গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আকলিমার সাবেক স্বামী মাসুদকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী।
নিহত আকলিমা আক্তার (৩৫) উত্তরা এলাকায় একটি কাপড়ের দোকান চালাতেন।
আকলিমার মেয়ে শেখ সাইরী হাসপাতালে সাংবাদিকদের বলেন, দক্ষিণখান দেওয়ানবাড়ী এলাকায় একটি চারতলা বাড়ির তিনতলায় ভাড়া থাকেন তারা। অনেক দিন আগে তার নিজের বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যায়।
কয়েক বছর আগে মাসুদকে বিয়ে করেন আকলিমা। বিয়ের পরে মাসুদকে টাকা দিয়ে তিনি দুবাই পাঠান। কিন্তু দু্বাই গিয়ে মাসুদ আর ঠিকমত যোগাযোগ করতেন না। ৪- ৫ মাস আগে মাসুদ দেশে এলে আকলিমা তাকে তালাক দিয়ে দেন। এসব বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল।
সাইরী বলেন, সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মাসুদ দক্ষিণখানে তাদের বাসায় গিয়ে আকলিমার মাথা ও দুই হাতে ছুরিকাঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় আকলিমাকে দ্রুত কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘ওই নারীর মাথা ও দুই হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।’