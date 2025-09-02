সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি ও ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করল বেলজিয়াম

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৫
ম্যাক্সিম প্রেভো। ছবি: আল জাজিরা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেলজিয়াম। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভো মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ ঘোষণা দেন। খবর আল জাজিরার।

প্রেভো তার বার্তায় লিখেছেন, 'জাতিসংঘ অধিবেশনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বেলজিয়াম। একইসঙ্গে ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।'

তিনি আরও জানান, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অন্তত ১২টি কঠোর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে অধিকৃত অঞ্চলের বসতি থেকে আমদানি করা পণ্য নিষিদ্ধ করা এবং ইসরায়েলি কোম্পানির সঙ্গে সরকারি ক্রয়-বিক্রয় নীতি পুনর্মূল্যায়ন।

এর আগে গত জুলাইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘোষণা দিয়েছিলেন, ফ্রান্সও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। এরপর একে একে আরও কয়েকটি দেশ একই ধরনের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে, যদিও কিছু দেশ শর্তসাপেক্ষ স্বীকৃতির কথা বলেছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত অন্তত ১৪৭টি দেশ—যা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রায় ৭৫ শতাংশ—ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বেলজিয়ামের এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এলো, যখন গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৩ হাজার ৪৫৯ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও এক লাখ ৬০ হাজার ২৫৬ জন।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ব সংবাদ ইসরায়েল ফিলিস্তিন গাজা বেলজিয়াম

