হুক ভেঙে ইঞ্জিন থেকে বিচ্ছিন্ন পর্যটক এক্সপ্রেসের ১৮ বগি

কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের বাফার হুক ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিন থেকে ১৮টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে চট্টগ্রাম থেকে রিলিফ ট্রেন পাঠিয়ে পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনটি উদ্ধার করা হয়। ট্রেনটিতে প্রায় ৯০০ যাত্রী ছিলেন।
পটিয়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার রাশেদুল আলম বলেন, পর্যটক এক্সপ্রেস চন্দনাইশের দোহাজারী অতিক্রম করে পটিয়ায় প্রবেশের সময় ইঞ্জিনের বাফার ভেঙে যায়। ঘটনাস্থল পটিয়া স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে।
এর আগে গত ২৬ জুলাই কক্সবাজার থেকে ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসের গার্ড ব্রেক বগির হুক ভেঙে গিয়ে মূল ট্রেন থেকে বগিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার গোমদণ্ডী স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ৩০ মিনিট ট্রেনটি সেখানে আটকে ছিল। পরে বিচ্ছিন্ন বগি ফেলে মূল ট্রেন চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।