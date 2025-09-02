সেকশন

ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষক বরখাস্ত

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:০৯
নওগাঁর রাণীনগরে স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে পালশা-কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কৃষি) আনোয়ার হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিদ্যালয়টির অ্যাডহক কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের অপসারণ ও বিচারের দাবিতে লিখিত অভিযোগসহ ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয়ে আন্দোলন (বিক্ষোভ মিছিল) করে শিক্ষার্থীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পালশা-কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনোয়ার হোসেন গত বুধবার বিকেলে একটি বাড়িতে প্রাইভেট পড়ানোর সময় এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করেছে এমন অভিযোগ উঠে। এর জেরে রোববার স্কুল খোলার পর থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের অপসারণ ও বিচারের দাবিতে ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। একপর্যায়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরলে পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানা পুলিশ এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। সেখানে বিদ্যালয়ের কমিটি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ে ২০ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে আসছি। আমার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খোরশেদ আলম বলেন, ওই শিক্ষকের বিচার ও অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সোমাবার বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষক আনোয়ারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) শফিউল আলম বলেন, কৃষি শিক্ষক আনোয়ারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা তদন্ত সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটি ও প্রধান শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

