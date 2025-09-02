সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
শেখ হাসিনা পরিবারের বিরুদ্ধে প্লট দুর্নীতির ৩ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে প্লট দুর্নীতির ৩ মামলার তৃতীয় দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ আজ।

মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

পূর্বাচলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ৩০ কাঠা প্লট নেয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনা, সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে প্রধান আসামি  করে মামলাগুলো করে দুদক।
 
এর আগে সাক্ষীরা জানান, ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউকের আবাসন নীতিমালার সকল আইন লঙ্ঘন করে প্লট বরাদ্দ নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। প্লট বরাদ্দের জন্য রাজউকে নির্দেশের চিঠিসহ সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্র আদালতে দাখিল করে দুদক।

