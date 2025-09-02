সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আট জেলেসহ সাগরে ভেসে গেল ট্রলার, নিখোঁজ ১

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১২
পুরোনো ছবি। সংগৃহীত

বঙ্গোপসাগরের ভাসান চরের মোহনায় ৮ জেলেসহ ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। পরে অন্য ট্রলারে থাকা জেলেরা সাতজনকে উদ্ধার করলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন মিজানুর রহমান নামে এক জেলে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টায় ঢেউয়ের আঘাতে ট্রলারটি ডুবে যায়।

নিখোঁজ মিজান ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার হাজিরগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রফিজলের ছেলে। ট্রলার মালিক ও মাঝি-মাল্লাদের সবার বাড়ি ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায়।

চরফ্যাশন শামরাজ মাছ ঘাটের আড়ত মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আলাউদ্দিন জানান, শুক্রবার বিকেলে তার আড়তের খোরশেদ মাঝির ট্রলারটি মাছ ধরতে সাগরে যায়। সোমবার রাত ১১টায় প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসান চর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্ব পাশের সাগর মোহনায় ট্রলারটি ডুবে যায়। ৮ মাঝি মাল্লার মধ্যে ৭ জন অন্য জেলেদের সহায়তায় জীবিত উদ্ধার হয়েছেন এবং একজন নিখোঁজ আছেন। জাল ও মালামালসহ ট্রলারটি স্রোতে ভেসে গেছে।

ইত্তেফাক/এপি

