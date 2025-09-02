বিসিবির ব্যস্ত সেপ্টেম্বর, নির্বাচনের পর বিপিএলের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সামনে ব্যস্ত সময়। গতকাল সিলেটে অনুষ্ঠিত হওয়া ২১তম বোর্ড মিটিং শেষে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আসন্ন বোর্ড নির্বাচন আয়োজন, বিপিএলের সংস্কার, কোচিং ও ব্যাটিং ক্যাম্প, এমনকি বিশ্বমানের আম্পায়ার উন্নয়ন কর্মসূচি-সব মিলিয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বড় ধরনের কার্যক্রমে যাচ্ছে বিসিবি।
অক্টোবর অর্থাৎ আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিসিবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মিটিং শেষে জানিয়েছেন বিসিবির সিনিয়র সহ-সভাপতি নাজমুল আবেদীন ফাহিম। নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। কমিশন এখনো গঠিত হয়নি, তবে বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে তিন সদস্যের নাম প্রস্তাব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে। নির্বাচন-সংক্রান্ত সব প্রক্রিয়াই হবে বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী।
বিপিএলের নতুন রূপ
বিপিএলের বাণিজ্যিক সাফল্য ও ব্র্যান্ড ভ্যালু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধীরে ধীরে কমে গেছে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তিন বছরের জন্য নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক স্পোর্টস মার্কেটিং কনসালটেন্সি ফার্ম আইএমজিকে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি।
বিশ্বখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানটি বিপিএলের মার্কেটিং, স্পনসরশিপ ও আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশাবাদী বোর্ড। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি আগেই জানা গিয়েছিল। এবার সেই চূড়ান্ত ঘোষণাটি এলো। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই আগামী বিপিএলের সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিসিবি।
আম্পায়ারিং উন্নয়নে সাইমন টোফেল
আইসিসির সাবেক এলিট আম্পায়ার সাইমন টোফেলের সঙ্গে দুই বছরের জন্য চুক্তি করেছে বিসিবি। প্রথমে আলোচনা হয়েছিল তিন বছরের জন্য, তবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে দুই বছরের চুক্তি। টোফেল আম্পায়ার ও ম্যাচ অফিশিয়ালদের মূল্যায়ন, গ্রেডিং ও প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি স্থানীয় টেকনিক্যাল টিম গড়ে তোলা হবে, যারা ভবিষ্যতে এই কাজ চালিয়ে যাবে।
টোফেলের ঝুলিতে রয়েছে ৭৪ টেস্ট, ১৭৪ ওয়ানডে ও ৩৪টি টি-টোয়েন্টি পরিচালনার অভিজ্ঞতা। ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত টানা পাঁচবার আইসিসির বর্ষসেরা আম্পায়ার হয়েছিলেন তিনি। বিসিবি আশা করছে, তার অভিজ্ঞতায় দেশীয় আম্পায়ারদের মান অনেকটাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাবে।
সেপ্টেম্বর ব্যাটিং ও কোচিং ক্যাম্প
আগামী মাসে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম আয়োজন করবে বিসিবি। তিন দিনের একটি ব্যাটিং ক্যাম্পে অংশ নেবেন দুই আন্তর্জাতিক মানের কোচ। এলিট থেকে জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ের খেলোয়াড়রা এতে অংশ নেবে। একই মাসে প্রথমবারের মতো বিসিবির উদ্যোগে হবে লেভেল থ্রি কোচিং কোর্স। অস্ট্রেলিয়ান কোচ অ্যাশলে রস এসে এই কোর্স পরিচালনা করবেন।
এতে প্রায় ২০-২৫ জন কোচ অংশ নেবেন, যাদের মধ্যে বিসিবির ভেতরের ও বাইরের সম্ভাবনাময় কোচরা থাকবেন। অন্যদিকে পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান উডের সঙ্গে বিসিবির চুক্তি শেষ হচ্ছে ৩ সেপ্টেম্বর। তাকে নিয়মিত না রেখে প্রয়োজনে ভবিষ্যতে আবার আনা হবে বলে জানিয়েছেন ফাহিম।
তদন্ত ও রিভিউ টিম
বিপিএল নিয়ে করা ফ্যাক্টস-ফাইন্ডিং কমিটি ইতিমধ্যে রিপোর্ট দিয়েছে। এবার চার সদস্যের একটি রিভিউ টিম গঠন করা হয়েছে, যারা রিপোর্ট যাচাই করে বিসিবির করণীয় নির্ধারণ করবে। এতে আইন বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন। তবে তদন্তের সুপারিশ বা কোনো নাম প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) সম্পর্কেও একটি প্রতিবেদন বোর্ডের হাতে এসেছে। যদিও সর্বশেষ মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি, তবে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
সব মিলিয়ে বিসিবি এখন একই সঙ্গে নির্বাচন আয়োজন, ঘরোয়া ক্রিকেটের সংস্কার, বিপিএলকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং আন্তর্জাতিক মানের কোচিং-আম্পায়ারিং কাঠামো তৈরির পথে এগোচ্ছে। আগামী দুই মাসে এসব উদ্যোগ কতটা বাস্তবায়িত হয়, সেটিই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে-মুখে।