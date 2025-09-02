সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাবির হলে আজ থেকে বহিরাগত অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৭
ছবি: সংগৃহীত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে আজ থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা কোনও অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কমিশন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে এই নির্দেশটি জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়। 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনো বহিরাগত বা অতিথি অবস্থান করতে পারবে না।

উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

ঢাবি নির্বাচন ডাকসু

