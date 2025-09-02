ঢাবির হলে আজ থেকে বহিরাগত অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে আজ থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনও বহিরাগত বা কোনও অতিথি থাকায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঢাবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কমিশন। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ উপলক্ষে এই নির্দেশটি জারি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চীফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বৈধ শিক্ষার্থী ব্যতীত কোনো বহিরাগত বা অতিথি অবস্থান করতে পারবে না।
উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে।