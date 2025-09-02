হামজার আশা ছেড়ে দিয়েছেন কোচ কাবরেরা

আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ-নেপাল ফিফা প্রীতি ম্যাচ ঘিরে নেপালে তাদের দল ঘোষণা করে ফেলেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের অনুশীলন গত ১৩ আগস্ট শুরু হলেও ১৮ দিন পর গতকাল পুরো স্কোয়াড পেয়েছেন স্প্যানিশ কোচ হ্যাভিয়ের কাবরেরা। বসুন্ধরা কিংসের ১০ ফুটবলার নিয়ে গতকাল বিকালে পুরো দলের অনুশীলন করল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। ২৪ জন রয়েছে ক্যাম্পে, নেপালে যাবে ২৩ জনের স্কোয়াড। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল।
দলের ভেতরে সবাই ধরে নিয়েছেন, ইংলিশ লিগে খেলা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হামজা চৌধুরী আসছেন না। কারো কাছে কোনো সঠিক তথ্য নেই। বাফুফের সভাপতি থেকে শুরু করে যারাই হামজার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারছেন না। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেও হামজা ইস্যুতে ভালো কোনো খবর আসবে কি না, কেউ নিশ্চিত না। দায়িত্বশীল কর্তারা হামজার সঙ্গে যোগাযোগ করলে হামজা এক দুই শব্দে গুড নাইট, গুড বাই বলে কথা শেষ করছেন। তিনি খেলবেন কি না, নেপালে আসবেন কি না-সেগুলো বলেন না।
হামজার এজেন্ট আছে, তারা ক্লাবের সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর সঠিক তথ্য জানা যাবে। বর্তমান পরিস্থিতি বলছে, হামজার আসার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকের ধারণা, নেপালের বিপক্ষে দুই ম্যাচ তো দূরের কথা, হংকংয়ের বিপক্ষে খেলতে আসবেন কি না, সেটা নিয়েও নাকি এখন শঙ্কা দানা বাধছে।
ঢাকা ছাড়ার আগে মাত্র দুই সেশন পুরো দল নিয়ে অনুশীলন করেও কোচ কাবরেরা মেজাজ ঠান্ডা রাখছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে জবাব দিয়েছেন এই দল নিয়ে যতটুকু প্রস্তুতি হয়েছে তা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট। 'অনেস্টলি বলছি, আমি খুব মুখিয়ে আছি, নেপালের বিপক্ষে খেলার জন্য। যদিও নেপাল গত মাসেই সিঙ্গাপুর এবং হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে। তারপরও আমি প্রখর আত্মবিশ্বাসী।'
নেপালের বিপক্ষে জয়ের টার্গেট নিয়ে যাচ্ছেন এবং হামজা চৌধুরী প্রসঙ্গে হ্যাভিয়ের যেন আরও এগিয়ে। 'হামজা না আসলে অসুবিধা নেই। শেষ পর্যন্ত সে না আসলেও অসুবিধা নেই। কারণ আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি নেপালের দুই ম্যাচের জন্য।'
বর্তমান দল নিয়েই এশিয়ান কাপে হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস আছে এবং এই দলটার সামর্থ্য আছে, প্রবল বিশ্বাস কোচের। 'ছেলেদের বিশ্বাস রাখা উচিত তাদের সামর্থ্য আছে, এই দল নিয়েই হংকংয়ের বিপক্ষে অ্যাচিভ করতে পারবো। হংকংই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ।' কোচ হ্যাভিয়ের বুঝিয়েছেন, হংকংয়ের বিপক্ষে জিততে পারবেন। ড্র হলেও সেটি অনেক বড় পাওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে কতটা সম্ভব, সেটা ম্যাচে দেখা যাবে। ৯ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের বিপক্ষে হংকংয়ের মাঠে খেলা।
হামজা ছাড়া দল নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকার কথা কোচ বললেও ডিফেন্ডার তপু বর্মন বলছেন ভিন্ন কথা। 'হামজা যদি নেপালে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাহলে খুব ভালো হবে। আমরা সব সময় তাকে ফলো করি। আমাদের সঙ্গে থাকলে সেটা পজিটিভ হতো। আমরা জানি, তার খেলা আছে, ব্যস্ততা বেড়েছে। যদি না আসতে পারেন, হামজা ছাড়া কষ্ট হবে। আমরা মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবো। আমাদেরকে আরও বাড়তি কিছু দিতে হবে। হামজার মতো একজন ফুটবলার দলে থাকলে বাড়তি শক্তি এবং বাড়তি প্রেরণা।'