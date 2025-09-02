রাজধানীর আদাবর এলাকায় পুলিশ সদস্য আল আমিনকে কোপানোর ঘটনায় ১০২ জনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। সোমবার রাতভর এ অভিযান চালানো হয়।
মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, যাদের ধরা হয়েছে, তারা সবাই বিভিন্ন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ নম্বরে কল পেয়ে আদাবর থানার টহল পুলিশ সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় যায়। সেখানে কিশোর গ্যাং সদস্যদের দুইপক্ষের মধ্যে সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে আহত হন পুলিশ সদস্য আল আমিন। এ ঘটনায় আরও অন্তত দুজন জখম হন। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, এক ব্যক্তিকে আটকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছিল কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মোহাম্মদপুর অঞ্চলের সহকারী কমিশনার এ কে এম মেহেদী হাসান বলেন, ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০২ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কারা কোপানোর ঘটনায় জড়িত তা যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। অভিযান অব্যাহত আছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত পুলিশ সদস্যকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আল আমিন আদাবর থানার গাড়িচালক। তিনি একটি পিকআপে করে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন।