সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা বুলবুলের

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০১
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। পূর্বে নির্বাচন না করার কথা জানালেও এবার নির্বাচনে পরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে বিসিবি সভাপতি বলেন, 'আমি দেশের প্রয়োজনে ক্রিকেট অঙ্গনে আরও কাজ করতে চাই।'

বুলবুল বলেন 'অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমরা ইনশাআল্লাহ নির্বাচন করবো। আমরা একটা সঠিক নির্বাচন করবো। এখানে সভাপতি নির্বাচন হয় না, এখানে পরিচালকদের নির্বাচন হয়। সেটা প্রথম লক্ষ্য এবং সেখানে থাকার চেষ্টা করবো। পরবর্তীতে যদি সুযোগ হয় আমি চেষ্টা করবো যেভাবেই হোক দেশকে সার্ভ করার জন্য।''

বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, তিনটি ক্যাটাগরিতে পরিচালক নির্বাচিত হন। ঢাকাভিত্তিক ক্লাবের ৭৬ জন কাউন্সিলরের ভোটে ১২ জন, আঞ্চলিক ও জেলা প্রতিনিধিদের ভোটে ১০ জন এবং অন্যান্য প্রতিনিধি কোটায় ১ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মনোনীত করেন ২ জন পরিচালক। এরপর এই ২৫ জন পরিচালক ভোট দিয়ে সভাপতি নির্বাচন করেন।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ভার্চুয়াল সভা। সেখানে নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানেই জানা যায় অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বিসিবি নির্বাচন। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি নির্বাচন বিসিবি সভাপতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তামিমের পাল্টা প্রশ্ন, ‘আর কত অ্যাটাকিং চাচ্ছেন’

টেস্টের জন্য টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানালেন স্টার্ক 

বিসিবির ব্যস্ত সেপ্টেম্বর, নির্বাচনের পর বিপিএলের চ্যালেঞ্জ

সিরিজ জিততে বাংলাদেশের প্রয়োজন ১০৩ রান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্থানীয় কোচদের প্রশিক্ষণ দিতে বাংলাদেশে আসছেন অ্যাশলে রস

টাইগার বোলারদের তোপে ধুঁকছে নেদারল্যান্ডস 

সিরিজ নিশ্চিত করার ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ 

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng