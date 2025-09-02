সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪০ টাকা ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডা, সহকর্মীর বুকে রড ঢুকিয়ে হত্যা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৬
নিহত ফরহাদ

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় মাত্র ৪০ টাকা ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডার জেরে ফরহাদ হোসেন (১৯) নামে এক রাজমিস্ত্রীকে বুকে রড ঢুকিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তারই সহকর্মী মাহফুজ আলমের (১৫) বিরুদ্ধে। 

সোমবার (১ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার লক্ষণপুর বাজার এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত ফরহাদ লক্ষণপুর গ্রামের মিজান মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত মাহফুজ সাইকচাইল গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।

ঘটনার পরপরই পালিয়ে যাওয়ার সময় মাহফুজকে বিপুলাসার ইউনিয়নের সাইকচাইল বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার নিহত ফরহাদের বাবা মো. মিজান বাদী হয়ে মনোহরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফরহাদ ও মাহফুজ দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সোমবার লক্ষণপুর ইউনিয়নের সফুরা গ্রামে কাজ শেষে তারা আরও দুই সহকর্মীসহ একটি অটোরিকশায় করে লক্ষণপুর বাজারে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে মাহফুজ ভাড়া না দিয়েই চলে যান। পরে ফরহাদ তাকে ভাড়া না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ফরহাদের হাতে থাকা রড জাতীয় একটি ধারালো বস্তু তিনি মাহফুজের বুকে ঢুকিয়ে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তৎক্ষণাৎ মাহফুজ ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত ফরহাদকে উদ্ধার করে একটি স্থানীয় ওষুধের দোকানে নিয়ে যান। সেখান থেকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

ফরহাদের মৃত্যুতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে মনোহরগঞ্জ আর্মি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তাহমিদ বিন ফারুকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মনোহরগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ কুমিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা মো. মিজান বাদী হয়ে মনোহরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মাহফুজ আলমসহ তিনজনকে গ্রেফতার করার কথা জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

কুমিল্লা হত্যা সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মতলব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বছরে ২শতাধিক সাপে কাটা রোগী

কক্সবাজারে দখল উচ্ছেদ অভিযানে এক পুলিশ সদস্য আহত, আটক ৪

বুড়িমারি এক্সপ্রেস বিমানবন্দরের কাছে লাইনচ্যুত

ঝগড়ার পর স্বামীকে বাইরে রেখে দরজা আটকালো স্ত্রী, বেড়া ভেঙে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মা-মেয়ে নিহত 

হিলি বন্দর দিয়ে শুল্কমুক্ত ৪৮ হাজার টন চাল আমদানি

বিএনপির অফিস ভাঙচুর মামলায় আওয়ামীপন্থী ১২ আইনজীবী কারাগারে

আড়াই বছর পর ভারত থেকে এলো ৬০ টন পেঁয়াজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng