আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন পাকিস্তানের ‘হার্ডহিটার’ ব্যাটার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানের মারকুটে ব্যাটার আসিফ আলি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই পাক ক্রিকেটার।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় আসিফ আলি বলেন, ‘পাকিস্তানের জার্সি গায়ে জড়ানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব, আর দেশের হয়ে মাঠে নামা ছিল সবচেয়ে সম্মানজনক অধ্যায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই—এই পথচলার জন্য। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা নিয়েই আমি ঘরোয়া ও লিগ ক্রিকেটে খেলে যাবো।’
পাকিস্তানের হয়ে ২১টি ওয়ানডে ও ৫৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন আসিফ। মূলত মধ্যপর্যায়ে ‘ফিনিশার’ হিসেবে ব্যাট করতেন। তবে অনেক সময়ই সঠিক সময়ে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি, যার ফলে তার সামর্থ্য পুরোপুরি বিকশিত হয়নি বলে মনে করেন অনেকে।
View this post on Instagram