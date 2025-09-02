চীনের নারী দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ 

চীনের সঙ্গে ফুটবল সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছে বাফুফে। চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও উইনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন বাফুফের সভাপতি তাবিথ আউয়াল, সঙ্গে ছিলেন মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী এবং ফাহাদ কারিম। সৌজন্য সাক্ষাতে দুই দেশের ফুটবল সম্পর্ক নিয়ে কথা হয়েছে।
বাংলাদেশের নারী ফুটবলের প্রশংসা করেছেন চীনা রাষ্ট্রদূত। চীনের একটি নারী ফুটবল দল বাংলাদেশে আসবে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে। খেলাটি কমলাপুর স্টেডিয়ামে হতে পারে, যদি টার্ফ বসানোর কাজ সম্পূর্ণভাবে হয়ে যায়। না হলে, চীনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি হবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে।
এছাড়াও গতকাল বাফুফে ভবনে অনুষ্ঠিত বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে অক্টোবরে বাংলাদেশ-হংক এশিয়ান কাপের খেলায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হবে।