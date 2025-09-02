মাওলানা ভাসানী সেতু এলাকার নিরাপত্তায় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প

চিলমারী-সুন্দরগঞ্জের হরিপুরে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধনের ১২ দিন পর এলাকার নিরাপত্তা জোরদারে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। সেতু উদ্বোধনের রাতেই বৈদ্যুতিক সংযোগের ৩০০ মিটার ক্যাবল চুরি এবং পরে কিছু ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশাসন এ উদ্যোগ নিয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে সেতু প্রকল্পের দক্ষিণ প্রান্তে এলজিইডি অফিসে স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্পে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করছেন ১৬ জন পুলিশ সদস্য। এর মধ্যে রয়েছেন একজন এসআই, দুইজন এএসআই ও ১৩ জন কনস্টেবল। তারা নিয়মিত টহল ও নজরদারি চালাচ্ছেন যাতে চুরি, ছিনতাই বা নাশকতার ঘটনা ঘটতে না পারে।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ বলেন, ‘সেতুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এখানে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাম্পে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে এবং তারা নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছেন।’
সেতু এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের খবরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তারা জানান, সাম্প্রতিক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় আতঙ্কে থাকলেও এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে রাতের বেলায় চলাচল অনেক নিরাপদ হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ২০ আগস্ট দুপুরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সেতুটি উদ্বোধন করেন। ১ হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ ও ৯ দশমিক ৬ মিটার প্রস্থের এ সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯২৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার, সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ওফিড) অর্থায়নে এলজিইডির তত্ত্বাবধানে সেতুটি নির্মাণ করা হয়।