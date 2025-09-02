সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
চবি নিরাপত্তা দপ্তর থেকে দেশীয় অস্ত্র লুট, ফেরত দিতে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম 

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক। ছবি: ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) নিরাপত্তা দপ্তর থেকে লুট হওয়া নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের জব্দকৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধারে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর তানভীর হায়দার আরিফ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর চবির বিভিন্ন হল থেকে জব্দকৃত দেশীয় অস্ত্র নিরাপত্তা দপ্তরে সংরক্ষিত ছিল। গত ৩১ আগস্ট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামবাসীর সংঘর্ষের সময় এসব অস্ত্র নিরাপত্তা দপ্তর থেকে চুরি হয়।

চুরিকৃত অস্ত্র যার কাছে আছে তাদেরকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চবি নিরাপত্তা দপ্তরে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন।

এ ঘটনায় নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় জেনারেল ডায়েরি করেন। 

