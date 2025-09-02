সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফিটনেস নয়, কৌশলগত কারণে বাদ পড়েছেন— দাবি নেইমারের  

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৩
ছবি: সংগৃহীত

চোটের কারণে লম্বা সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। ব্রাজিলের আসন্ন দুই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচেও ফিরতে পারেননি তিনি। নেইমারকে দলে না রাখার কারণ হিসেবে ফিটনেসের কথা উল্লেখ করেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে এই ব্যাপারে কোচের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন সান্তোস তারকা।

দল ঘোষণার সময় নেইমারকে না রাখা প্রসঙ্গে আনচেলত্তি বলেছিলেন, ‘নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়েছে। আমাদের নেইমারকে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে পারে। তাকে জাতীয় দলকে যেভাবে সাহায্য করতে দেখে এসেছি আমরা, সে জন্য আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় পেতে হবে।’

ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

কিন্তু আনচেলত্তির কথা মানতে পারছেন না নেইমার। সান্তোসের হয়ে ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে পুরো ৯০ মিনিট খেলার পর তিনি বলেন, ‘পেশি সামান্য ফোলা ছিল, তবে গুরুতর কিছু না। যদি তা হতো, তাহলে আমি আজ বা তার আগের দিন বাহিয়ার বিপক্ষে খেলতাম না।’

ফিটনেস নয়, কৌশলগত কারণেই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে নেইমার বলেন, ‘যদি আমাকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সেটা ছিল একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত, এর সঙ্গে আমার শারীরিক অবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল না।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল ব্রাজিল ফুটবল দল নেইমার কার্লো আনচেলত্তি

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
