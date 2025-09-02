সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় সাত দলের নেতারা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৯
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় সাত দলের নেতারা। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গিয়েছেন সাত দলের নেতারা।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে অংশ নেওয়া দলগুলো হচ্ছে- এবি পার্টি, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, এলডিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় গণফ্রন্ট ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এই ধারাবাহিক সংলাপকে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখচে বিশ্লেষকরা।

এর আগে রোববার (৩১ আগস্ট) বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

রাজনীতি প্রধান উপদেষ্টা

