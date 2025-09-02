সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি কারাগারে

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২২

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকালে জেলা ও দায়রা জজ মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।

সকালে আদালতে হাজির হলে সাধারণ মানুষ ভিড় করে একনজর দেখতে। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট বজলুর রশিদ ও অ্যাডভোকেট আজিজার রহমান দুলু। আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট ফখরুল ইসলাম।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের ১৩ মার্চ। জেলা প্রশাসনের একটি পুকুর নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানের বাসায় গভীর রাতে হানা দেয় প্রশাসন। চোখ বেঁধে তুলে এনে ডিসি অফিসে তাকে নির্যাতন করা হয়। এক রাতে সাজা দিয়ে পাঠানো হয় কারাগারে।

ঘটনাটি দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে। পরে সাংবাদিক রিগান জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলা করেন। মামলায় তৎকালীন ডিসি সুলতানা পারভীনসহ কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়া সাবেক ডিসি মঙ্গলবার নিম্ন আদালতে স্থায়ী জামিনের আবেদন করলে তা খারিজ করে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

কারাগার কুষ্টিয়া ডিসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বৃত্তির অর্থ পায়নি ১৯৪ শিক্ষার্থী

কারাবন্দী শ্রমিক লীগ নেতার ফেসবুকে পোস্ট, লিখলেন ‘ভোটের মাধ্যমে ফিরে আসবো’

৫৪ বছর রেলস্টেশনের বারান্দায়, ঘর জুটল না খোদেজা-বাতাসির

আদালতে নেওয়ার সময় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার ‘জয় বাংলা’ স্লোগান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কারাবন্দী প্রসূতি জন্ম দিলেন ফুটফুটে শিশু

৬ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

ঠাকুরগাঁওয়ে ডিসি অফিসের কেটলি চুরি, দ্বিতীয়বারে হাতেনাতে ধরা যুবক

এবার দুদকের প্রশ্নের মুখে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng