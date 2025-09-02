সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি কারাগারে

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক (ডিসি) সুলতানা পারভীনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকালে জেলা ও দায়রা জজ মোছাম্মৎ ইসমত আরা বেগম তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
সকালে আদালতে হাজির হলে সাধারণ মানুষ ভিড় করে একনজর দেখতে। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট বজলুর রশিদ ও অ্যাডভোকেট আজিজার রহমান দুলু। আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট ফখরুল ইসলাম।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের ১৩ মার্চ। জেলা প্রশাসনের একটি পুকুর নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানের বাসায় গভীর রাতে হানা দেয় প্রশাসন। চোখ বেঁধে তুলে এনে ডিসি অফিসে তাকে নির্যাতন করা হয়। এক রাতে সাজা দিয়ে পাঠানো হয় কারাগারে।
ঘটনাটি দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে। পরে সাংবাদিক রিগান জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলা করেন। মামলায় তৎকালীন ডিসি সুলতানা পারভীনসহ কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়।
সম্প্রতি হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়া সাবেক ডিসি মঙ্গলবার নিম্ন আদালতে স্থায়ী জামিনের আবেদন করলে তা খারিজ করে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।