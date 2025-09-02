কালার করা চুলের যত্ন নেবেন যেভাবে

বাহারি রঙয়ের চুল এখন ফ্যাশানের নতুন ট্রেন্ড। কমবেশি সবাই এখন চুলে কালার বা হাইলাইট করাতে ভালোবাসেন। কিন্তু এই কালার করা চুলের জন্য প্রয়োজন বাড়তি যত্ন, নাহলে চুল হয়ে যেতে পারে রুক্ষ।
কালার বা হাইলাইট করা চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো কেমিক্যাল, হিট স্টাইলিং ও পরিবেশের প্রভাব, যা চুলের প্রাকৃতিক তেল ও প্রোটিন কমিয়ে দেয়। নিয়মিত যত্ন না নিলে চুল ভেঙে যাওয়া, ঝরে যাওয়ার মতো ঘটনা আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিতে পারে।
তাই কালার করা চুলে সালফেট ফ্রি শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, যা চুলের রঙ দীর্ঘস্থায়ী রাখে। প্রতিবার শ্যাম্পুর পরে ময়শ্চারাইজিং কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে। চুলে সরাসরি গরম পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। সপ্তাহে ১-২ বার ডিপ কন্ডিশনার বা হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারলে ভালো।
কালার বা হাইলাইট করা চুলে ব্লো ড্রায়ার, স্ট্রেইটনার, কার্লিং আয়রন যতটা পারা যায় কম ব্যবহার করুন। যদি ব্যবহার করতে হয়, হিট প্রোটেক্টেন্ট স্প্রে ব্যবহার করুন। প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার চুলের ফাঁকা এবং দু’মোড়ানো অংশ কেটে ফেলুন।
চুলে নিয়মিত নারিকেল তেল, আর্গান অয়েল বা জোজোবা অয়েল ব্যবহার করুন। ব্যবহারের ২০ মিনিট পরে চুল ধুয়ে ফেলুন। এরপর চুল রোদে, ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে হবে। ভেজা চুল অস্বাস্থ্যকর।
মনে রাখবেন, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি চুলের প্রোটিন (ক্যারোটিন) ভেঙে দেয়, আর্দ্রতা কমিয়ে দেয় এবং রঙ ফিকে করে দেয়। বাজারে এখন সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে ঠেকাতে পারে এমন বেশ কিছু হেয়ার স্প্রে পাওয়া যায়। সেগুলো নিয়মিত ব্যবহারে চুলের রঙ দ্রুত নষ্ট হবে না।