রেকর্ড গড়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচ

নোভাক জোকোভিচের বয়স ৩৮, তবে তার কাছে সেটা যেন কেবলই একটা সংখ্যা। সার্বিয়ান টেনিস তারকা কোর্টে নামেনই যেন নতুন ইতিহাস গড়তে। চলমান ইউএস ওপেনে তিন রেকর্ড গড়ে নিশ্চিত করেছিলেন শেষ ষোলোতে খেলার যোগ্যতা। এই পর্বে গতকাল কোর্টে জার্মানির ইয়ান-লেনার্ড স্ট্রাফের বিপক্ষে দাপুটে পারফর্ম করে নিশ্চিত করেছেন কোয়ার্টারের টিকিট।
আর এমন দাপুটে জয়ের ম্যাচেও ছিল কীর্তির ছড়াছড়ি। এর মধ্যে এক রেকর্ডে সার্বিয়ান টেনিস সম্রাট ছাপিয়ে গেছেন রজার ফেদেরারকে। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ বিশ্ব র্যাংকিংয়ের চতুর্থ স্থানে থাকা টেইলর ফ্রিটজ।
নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোসের আর্থার অ্যাশলে স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর ম্যাচে স্ট্রাফকে স্ট্রেট সেটে ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ ব্যবধানে হারিয়েছেন জোকোভিচ। সময় লেগেছে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। এই জয়ের সুবাদে তিনি টানা ১৪তম বার জায়গা করে নিলেন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। ওপেন রজার ফেদেরার ও আন্দ্রে আগাসিকে টপকেছেন। এখন তার সামনে রয়েছেন কেবল কিংবদন্তি জিমি কনার্স, ১৭ বার কোয়ার্টারে ওঠার কীর্তি নিয়ে।
শুধু তাই নয়, এই জয় ছিল সার্বিয়ান তারকার ক্যারিয়ারের ৬৪তম গ্র্যান্ড স্লাম কোয়ার্টার ফাইনালে। এর ফলে গ্র্যান্ড স্লামে সবচেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার পুরোনো রেকর্ডটিকে আরও একটু সমৃদ্ধ করলেন জোকোভিচ। এই তালিকায় ২ নম্বরে থাকা ফেদেরার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিলেন ৫৮ বার।
এই ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল জোকোভিচের। সার্ভিসে অপ্রতিরোধ্য। ১২টি এস মেরেছেন, যা প্রথমবারের মতো কোয়ার্টারে ওঠা স্টাফের প্রায় দ্বিগুণ। ফার্স্ট সার্ভে পয়েন্ট জিতেছেন প্রায় ৮০ শতাংশ। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের কোনো খোলা জায়গাই দেননি। এই জয়ে রেকর্ড ২৫ বারের মতো গ্রান্ড স্ল্যাম জয়ের পথে আরও এগিয়ে গিয়েছেন জোকোভিচ। পরবর্তী প্রতিপক্ষ মার্কিন টেনিস তারকা ফ্রিটজ। জোকোভিচের সঙ্গে তার বয়সে তফাত প্রায় ১১ বছরের। তবে তরুণ হয়েও কাজের কাজ করতে পারেনি, অভিজ্ঞ সার্বিয়ান তারকার মুখোমুখি যতবারই হয়েছে ততবারই হেরেছেন, পরিসংখ্যান দেখলে ফলাফল ১০-০।
এদিকে গতকাল শেষ আট নিশ্চিতের পর জোকোভিচ কথা জানান ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। বলেন, 'এখনো পথটা অনেক দীর্ঘ। গত কয়েক বছরে আমি একটা বিষয় ভালোভাবে শিখেছি-একবারে শুধু একটি ম্যাচ নিয়েই ভাবতে হবে। অবশ্যই আমি আরেকটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন দেখি, আর যদি সেটি এখানেই সম্ভব হয় তবে দারুণ হবে। কিন্তু আমি নিজেকে এত দূরে নিয়ে যেতে চাই না ভাবনায়। এখন দরকার কেবল পরের ম্যাচ, পরের চ্যালেঞ্জে মনোযোগ দেওয়া। শেষ বার আমি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলাম এখানেই, দুই বছর আগে। তাই আবার এখান থেকে নতুনভাবে সেই যাত্রা শেষ করতে পারলে তা হবে দারুণ একটি অনুভূতি।'
অন্যদিকে শেষ ষোলোর আরেক ম্যাচে দারুণ জয়ে শেষ আট নিশ্চিত করেছেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ। এই ম্যাচে আলকারাজের বিপক্ষে প্রথম সেটে লড়াই জমিয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত পারেননি ফ্রান্সের আর্তুর র্যাঁদেয়ারনেশের। টাইব্রেকারে হেরে যান ৭-৬ (৭-৩) গেমে। পরের দুই সেটে অবশ্য আলাকারাজের সঙ্গে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি র্যাঁদেয়ারনেশ। হেরে যান ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে। শেষ আটে আলকারাজের প্রতিপক্ষ জিরি লেহেচকা।
এছাড়া নারী এককে শেষ আটে পৌঁছেছেন শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে স্প্যানিশ প্রতিপক্ষ ক্রিস্তিনা বুকশাকে দাঁড়াতেই দেননি এই বেলারুশ তারকা। সাবালেঙ্কার জয় ৬-১ ও ৬-৪ গেমে। শেষ আটে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ মার্কেতা ভন্দ্রোসোভা।