সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫১
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্রথম বর্ষের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থীরা যুক্ত হচ্ছেন। তারা প্রার্থীও হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ৩ সেপ্টেম্বরের (বুধবার) মধ্যে তাদের মনোনয়ন সংগ্রহ করতে হবে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনারদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে বিকেল ৪টায় সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম। 

নতুন যুক্ত হওয়া শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকা আজ রাতেই প্রকাশিত হবে।

রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নানা দাবি-দাওয়া উঠে এসেছে। আমরা সব ছাত্রসংগঠন ও প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের মতামত নিয়েছি। এই মতামতের ভিত্তিতেই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বরই অনুষ্ঠিত হবে।’

এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। আজকের সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন বিতরণের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন দাখিল, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বাছাই, ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোটগ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

রাবি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলব, সমালোচনার মুখে নোটিশ প্রত্যাহার

রাকসু নির্বাচনের ভোটার তালিকায় নেই নবীন শিক্ষার্থীরা, প্রতিবাদ ছাত্রদলের

রাজশাহীতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ফের মহাসড়ক অবরোধ

সমালোচনার মুখে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাকসু নির্বাচনের তফসিল আবারও পরিবর্তন, ভোট ২৮ সেপ্টেম্বর

রাকসু মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময়সীমা বৃদ্ধি, পেছাতে পারে নির্বাচন, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

প্রথম দিনে রাকসুর মনোনয়ন ফরম নিলেন ৬ জন

রাকসু নির্বাচন: ২৪ হাজার ৮৯২ জনকে নিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng