এসএ টোয়েন্টির নিলামে সাকিব-লিটনসহ ১৪ বাংলাদেশি ক্রিকেটার 

দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাস আছেন এই তালিকায়। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর এসএ টোয়েন্টির ২০২৫-২৬ মৌসুমের নিলাম হবে।
সাকিব, মোস্তাফিজ, লিটন ছাড়াও নিলামে নাম লিখিয়েছেন—তানজিম হাসান সাকিব, তানজিদ হাসান তামিম, মেহেদী হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, হাসান মাহমুদ, জাকের আলী অনিক, তাইজুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।
মোট ৫৪১ জন ক্রিকেটারকে নিলামে তোলা হবে। সর্বোচ্চ ৯৭ ক্রিকেটার আছেন ইংল্যান্ডের। জেমস অ্যান্ডারসন, মঈন আলী, অ্যালেক্স হেলসের মতো ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটাররা আছেন এই তালিকায়। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৪ ও ২৮ ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন এই তালিকায়।
এছাড়া নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরি নাম লিখিয়েছেন নিলামে। অস্ট্রেলিয়ার থেকে পিটার হ্যাটজুগলু, ডি আর্চি শর্ট—এই দুই ক্রিকেটার এসএ টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন।
আগামী মৌসুমের এসএ টোয়েন্টি শুরু হবে ডিসেম্বরে। একই সময়ে বিপিএলও হয়ে থাকে। তাই সুযোগ পেলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেখানে খেলার ছাড়পত্র না–ও মিলতে পারে।