রূপগঞ্জে পায়ের রগ কেটে যুবককে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল এলাকায় মেহেদী হাসান (২৪) নামের এক যুবককে পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের পাশে কলিম উদ্দিন শাহ মাজারের কাছে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়।
নিহতের ডান পায়ের রগ কাটা ছিল এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পূর্ব শত্রুতার জেরেই তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ।
নিহত মেহেদী হাসান নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামের খোকন মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় নষ্ট মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক এবং পাশাপাশি রূপগঞ্জের ভুলতা গাউছিয়া মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ‘নন্দিনী টেইলার্স’ নামে একটি টেইলার্সের মালিক ছিলেন।
মেহেদী দীর্ঘদিন ধরে গোলাকান্দাইল এলাকার দুলাল মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে স্ত্রী ও দুই বছরের সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন।
ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোখলেছুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।