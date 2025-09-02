সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কুয়েতে এক সপ্তাহে ৩১ হাজারের বেশি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬

কুয়েতে গত এক সপ্তাহে ট্রাফিক বিভাগ পরিচালিত অভিযানে ৩১ হাজার ৭১৮টি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আটক করা হয়েছে ৩৫ জনকে।

ট্রাফিক সূত্রে জানা যায়, অভিযানে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৬৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে আটক করে জুভেনাইল প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে ৯টি গাড়ি ও ৮৯টি ওয়ান্টেড যানবাহন জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫১ জন পলাতক আসামিকে।

এ ছাড়াও ১৭১ জন মেয়াদোত্তীর্ণ আবাসিক পারমিটধারী, অস্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া ৪ ব্যক্তি এবং ৪ জন হকারকেও আটক করেছে পুলিশ।

গত সপ্তাহে কুয়েতে ১ হাজার ১৮৯টি সড়ক দুর্ঘটনার রেকর্ড হয়েছে তাতে আহত হয়েছেন ১৫৮ জন। ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, এর দুই সপ্তাহ আগে আরও ৬৫ জন নাবালককে একই অপরাধে জুভেনাইল প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ গত ১৫ দিনে মোট ১৩০ জনকে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের দাবি, এসব অভিযান চালানো হচ্ছে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, নাবালকদের গাড়ি চালানো প্রতিরোধ এবং পথচারী ও চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

ইত্তেফাক/এসজেএস/এমএএস

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ কুয়েত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজায় ইসরায়েল বাহিনীর হামলায় নিহত ৭৩ জন, অনাহারে ১৩

ট্রাম্পের শুল্কে চাপের মুখে ভারতের অর্থনীতি, রুপির দর সর্বনিম্নে

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৪১১

কলকাতাগামী ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ‘বার্ড স্ট্রাইক’, নাগপুরে জরুরী অবতরণ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইন্দোনেশিয়ায় এক ডেলিভারি রাইডারের মৃত্যু কীভাবে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের জন্ম দিল

রাশিয়ার দুটি অত্যাধুনিক এমআই-৮ হেলিকপ্টার ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

মোদির দেশের সামনে ‘মুখ দেখানো কঠিন হবে’, হুঁশিয়ারি রাহুল গান্ধীর

শি ও পুতিনের কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদারের প্রতিশ্রুতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng