কুয়েতে এক সপ্তাহে ৩১ হাজারের বেশি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন

কুয়েতে গত এক সপ্তাহে ট্রাফিক বিভাগ পরিচালিত অভিযানে ৩১ হাজার ৭১৮টি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আটক করা হয়েছে ৩৫ জনকে।
ট্রাফিক সূত্রে জানা যায়, অভিযানে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৬৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে আটক করে জুভেনাইল প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে ৯টি গাড়ি ও ৮৯টি ওয়ান্টেড যানবাহন জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫১ জন পলাতক আসামিকে।
এ ছাড়াও ১৭১ জন মেয়াদোত্তীর্ণ আবাসিক পারমিটধারী, অস্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া ৪ ব্যক্তি এবং ৪ জন হকারকেও আটক করেছে পুলিশ।
গত সপ্তাহে কুয়েতে ১ হাজার ১৮৯টি সড়ক দুর্ঘটনার রেকর্ড হয়েছে তাতে আহত হয়েছেন ১৫৮ জন। ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, এর দুই সপ্তাহ আগে আরও ৬৫ জন নাবালককে একই অপরাধে জুভেনাইল প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ গত ১৫ দিনে মোট ১৩০ জনকে লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।
ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের দাবি, এসব অভিযান চালানো হচ্ছে সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, নাবালকদের গাড়ি চালানো প্রতিরোধ এবং পথচারী ও চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।