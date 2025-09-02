নেপালের বিপক্ষে হামজাকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ 

আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এই দুই ম্যাচে হামজা চৌধুরীকে পাওয়া নিয়ে দেখা ছিল শঙ্কা। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। নেপালের বিপক্ষে এই দুই প্রীতি ম্যাচে খেলবেন না হামজা। বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে বাফুফে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘নেপাল সফরে হামজা আসছেন না। শেষ ম্যাচে তিনি কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন। আবার ১৩ সেপ্টেম্বর লেস্টার সিটির খেলা রয়েছে। ক্লাবের সূচি এবং সুস্থতা বিবেচনায় হামজা সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে নেপালে খেলবে না এটা তার এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে।’
নেপালের বিপক্ষে এই দুই প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। তার আগে পুরো দল নিয়ে দুই সেশন অনুশীলন করেন কোচ হ্যাভিয়ের কাবরেরা। হামজা না আসলেও অসুবিধা নেই বলে জানিয়েছিলন তিনি।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কাবরেরা বলেছিলেন, ‘হামজা না আসলে অসুবিধা নেই। শেষ পর্যন্ত সে না আসলেও অসুবিধা নেই। কারণ আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি নেপালের দুই ম্যাচের জন্য।’