সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নেপালের বিপক্ষে হামজাকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ 

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৫
হামজা চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এই দুই ম্যাচে হামজা চৌধুরীকে পাওয়া নিয়ে দেখা ছিল শঙ্কা। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। নেপালের বিপক্ষে এই দুই প্রীতি ম্যাচে খেলবেন না হামজা। বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে বাফুফে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘নেপাল সফরে হামজা আসছেন না। শেষ ম্যাচে তিনি কিছুটা ব্যথা পেয়েছেন। আবার ১৩ সেপ্টেম্বর লেস্টার সিটির খেলা রয়েছে। ক্লাবের সূচি এবং সুস্থতা বিবেচনায় হামজা সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে নেপালে খেলবে না এটা তার এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে।’

নেপালের বিপক্ষে এই দুই প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। তার আগে পুরো দল নিয়ে দুই সেশন অনুশীলন করেন কোচ হ্যাভিয়ের কাবরেরা। হামজা না আসলেও অসুবিধা নেই বলে জানিয়েছিলন তিনি।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কাবরেরা বলেছিলেন, ‘হামজা না আসলে অসুবিধা নেই। শেষ পর্যন্ত সে না আসলেও অসুবিধা নেই। কারণ আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি নেপালের দুই ম্যাচের জন্য।’ 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল বাংলাদেশ ফুটবল দল বাফুফে নেপাল হামজা চৌধুরী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ফিটনেস নয়, কৌশলগত কারণে বাদ পড়েছেন— দাবি নেইমারের  

চীনের নারী দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ 

লা লিগায় ভিএআর বিভ্রাটে বিতর্ক

হামজার আশা ছেড়ে দিয়েছেন কোচ কাবরেরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লেভারকুসেন থেকেও বরখাস্ত হচ্ছেন টেন হ্যাগ! 

কিংসের রবসন এখন মোহনবাগানে

ফাইনাল হেরে প্রতিপক্ষ কোচের মুখে সুয়ারেজের থুতু

ভিএআর বিতর্কের ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালো বার্সেলোনা 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng