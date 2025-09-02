ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল বাহিনীর বোমা হামলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৭৩ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে তিন শিশুসহ আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এসব তথ্য জানায়।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ভোর থেকে গাজা জুড়ে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে প্রায় ৭৩ জন নিহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ত্রাণপ্রার্থীও রয়েছেন। গাজার কার্যত কোনো মানুষই ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে পারছেন না।
ইসরাইলের অবরোধ ও অব্যাহত হামলায় গাজা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্ভিক্ষ। এই উপত্যকাটিতে অপুষ্টি ও ক্ষুধায় আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া তীব্র অপুষ্টির ঝুঁকিতে রয়েছে আরও ১ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি শিশু।
গত ২২ আগস্ট বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ সংস্থা (জিএইচএম) গাজায় দুর্ভিক্ষ চলছে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে। সেই দিন থেকে এ পর্যন্ত ৮৩ জন মানুষ অনাহারে মারা গেছে। এদের মধ্যে ১৫ জন শিশু ছিল।
উল্লেখ্য অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় টানা বোমাবর্ষণ ও সীমান্ত বন্ধ থাকার কারণে খাদ্য, পানি ও ওষুধ সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে। অনেক এলাকায় মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু পাচ্ছে না। এ অবস্থায় শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
চিকিৎসা সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত খাবার না থাকায় হাসপাতালগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।