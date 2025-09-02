সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘ডাকসু হবে যথাসময়ে’

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১০
ডাকসু ভবন ও আবিদুল ইসলাম খান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন যথাসময় হবে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেন, ‘অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আপসহীন থাকুন। ডাকসু হবে যথাসময়ে, ইনশাআল্লাহ।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের শুনানি বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এ আদেশ দেন।

আদালতে আজ আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির।

এই আদেশ আসার পরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফেসবুকে পোস্টটি করেন আবিদুল ইসলাম খান।

চেম্বার জজ জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে না। ফলে এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন আয়োজন বা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি কোনো বাধা নেই।

ইত্তেফাক/এমএস

