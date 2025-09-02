সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আদাবরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযান, একদিনেই গ্রেপ্তার ১০২

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৯

রাজধানীর আদাবরে দুর্বৃত্তদের হামলায় এক পুলিশ সদস্য আহত হওয়ার ঘটনায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অধীন আদাবর থানা পুলিশ। অভিযানে দেশীয় অস্ত্র ও দুটি মোটরসাইকেলও উদ্ধার করা হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১০টা দিকে আদাবর থানাধীন সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় একটি পুলিশ টহল দল ভিকটিম উদ্ধারে গেলে স্থানীয় কিছু দুর্বৃত্ত তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশ সদস্য আল আমিনকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে।

আদাবর থানা সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২ সেপ্টেম্বর ২০২৫) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে থানাধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৫টি লাঠি, ১২টি সামুরাই তলোয়ার, ১১টি রড এবং দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১ থেকে ৫ নম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা এবং বাকি ৯৭ জনকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের আওতায় গ্রেপ্তার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

রাজধানী পুলিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২

বিএনপিকে ধন্যবাদ জানালো পুলিশ

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২ জন

দক্ষিণখানে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আদাবরে পুলিশের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের ভয়াবহ হামলা

ডাকসু নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর মেট্রোরেল চালু

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্কদের জন্য অস্বাস্থ্যকর: আইকিউএয়ার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng