সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৭
ছবি: ডিএমপি মিডিয়া সেল

রাজধানীর আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১০২ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান।

তিনি জানান, আদাবরে হাউজিং এলাকায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০২ জনকে আটক করা হয়েছে। আদাবরের বিভিন্ন এলাকায় যৌথ বাহিনীসহ অভিযান চলছে। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই চলছে, আমাদের অভিযান এখনও চলমান রয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

এর আগে সোমবার রাতে আদাবরে দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায় স্থানীয় কিশোর গ্যাং চক্রের সদস্যরা। এতে গুরুতর আহত হন কনস্টেবল আল-আমিন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, রাত ১১টার দিকে সুনিবিড় হাউজিংয়ের একটি গ্যারেজে পুলিশ অভিযান চালাতে গেলে ওই এলাকার কিশোর গ্যাং চক্রের মূলহোতা জনি ও রনির নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। হামলায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়।

আদাবর-১০ নম্বর এলাকার স্থানীয়রা জানান, মোহাম্মদপুর-আদাবর এলাকার কুখ্যাত কিশোর গ্যাং “কবজি কাটা গ্রুপ” এর সক্রিয় সদস্য জনি ও রনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। বর্তমানে কারাগারে থাকা কবজি কাটা আনোয়ারের হয়ে তারা গ্যাং পরিচালনা করছে। এর আগে তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক অভিযোগ থাকলেও গ্রেপ্তারের কিছুদিন পরই আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে আবারও একই কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

রাজধানী পুলিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আদাবরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযান, একদিনেই গ্রেপ্তার ১০২

বিএনপিকে ধন্যবাদ জানালো পুলিশ

আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২ জন

দক্ষিণখানে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আদাবরে পুলিশের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের ভয়াবহ হামলা

ডাকসু নির্বাচন ভন্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা: ডিএমপি কমিশনার

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর মেট্রোরেল চালু

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্কদের জন্য অস্বাস্থ্যকর: আইকিউএয়ার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng