আদাবরে পুলিশ সদস্যকে কোপানোর ঘটনায় আটক ১০২

রাজধানীর আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১০২ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান।
তিনি জানান, আদাবরে হাউজিং এলাকায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১০২ জনকে আটক করা হয়েছে। আদাবরের বিভিন্ন এলাকায় যৌথ বাহিনীসহ অভিযান চলছে। এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই চলছে, আমাদের অভিযান এখনও চলমান রয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
এর আগে সোমবার রাতে আদাবরে দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায় স্থানীয় কিশোর গ্যাং চক্রের সদস্যরা। এতে গুরুতর আহত হন কনস্টেবল আল-আমিন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, রাত ১১টার দিকে সুনিবিড় হাউজিংয়ের একটি গ্যারেজে পুলিশ অভিযান চালাতে গেলে ওই এলাকার কিশোর গ্যাং চক্রের মূলহোতা জনি ও রনির নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। হামলায় পুলিশ সদস্য আল-আমিনকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করা হয়।
আদাবর-১০ নম্বর এলাকার স্থানীয়রা জানান, মোহাম্মদপুর-আদাবর এলাকার কুখ্যাত কিশোর গ্যাং “কবজি কাটা গ্রুপ” এর সক্রিয় সদস্য জনি ও রনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করছে। বর্তমানে কারাগারে থাকা কবজি কাটা আনোয়ারের হয়ে তারা গ্যাং পরিচালনা করছে। এর আগে তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডসহ একাধিক অভিযোগ থাকলেও গ্রেপ্তারের কিছুদিন পরই আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে আবারও একই কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।