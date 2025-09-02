রামুতে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ উখিয়ার তাহের আটক

কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের মধ্যম ঘোনারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
আটককৃত যুবকের নাম আবু তাহের (২৫)। তিনি উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের ঘিলাতলী গ্রামের সুলতান আহমদের ছেলে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রাজারকুল ইউনিয়নের মধ্যম ঘোনারপাড়া এলাকার নতুন কবরস্থানের দক্ষিণ পাশে, পাঞ্জেগানা টু সোনাইছড়ি রাস্তার উপর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরিফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। উখিয়া থেকে রামু সেনা ক্যান্টনমেন্ট রাস্তা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা পাচারের পরিকল্পনার বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঘটনার বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।