মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে রপ্তানি আয় বেড়ে ৮.৬৯ বিলিয়ন ডলার

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৬
ফাইল ছবি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) পণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে ৮.৬৯ বিলিয়ন বা ৮৬৯ কোটি মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৬১ শতাংশ বেশি।

সোমবার (২ সেপ্টেম্বর) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

ইপিবির তথ্যমতে, সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হলেও চলতি বছরের আগস্টে রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৯৩ শতাংশ কমেছে। এ বছরের আগস্টে আয় হয়েছে ৩.৯২ বিলিয়ন ডলার, গত বছরের আগস্টে যা ছিল ৪.০৩ বিলিয়ন ডলার।

ইপিবি জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হলেও আগস্ট মাসে মন্দা বৈশ্বিক চাহিদার ওঠানামা ও বাজার পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেগুলোকে স্পষ্ট করেছে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জাতীয় বাণিজ্য

