বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৮ কোটি টাকায় জমি কিনে আইনি জটিলতায় সুহানা খান

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:২৯

বলিউড কিং শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান জমি কেনাকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতায় পড়েছেন। ভারতের আলিবাগে ১২ কোটি ৯১ লাখ রুপি ( বাংলোদেশি টাকায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা) দিয়ে একটি জমি কেনেন তিনি, যা শুধুমাত্র কৃষিকাজের জন্য নির্ধারিত বলে জানাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানায়, সুহানা দাবি করেছেন— তিনি এই জমি কিনেছেন তিন বোন—অঞ্জলি, রেখা ও প্রিয়া-র কাছ থেকে, যারা এটি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে জমির স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ ৭৮ লাখ রুপি পরিশোধ করার পরও, তার ‘কৃষক’ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জমির নথিতে সুহানাকে দেখানো হয়েছে একজন কৃষক হিসেবে।

প্রশাসনের দাবি, সাধারণ কৃষিজমি কেবল কৃষকদের ক্ষেতেই বিক্রি করা যায়, যা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। শিগগিরই এই বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।

‘দ্য আর্চিস’-এর পর সুহানা এবার বলিউডে পা রাখতে যাচ্ছেন ‘কিং’ সিনেমার মাধ্যমে, যেখানে বাবার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকলেও, জমি কেনা সংক্রান্ত বিতর্কে সুহানা বা শাহরুখ কেউই এখনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি।

ইত্তেফাক/এএম

