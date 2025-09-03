সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতা শিবিরের সঙ্গে জড়িত: আবদুল কাদের

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছেন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। তিনি আলী হুসেনের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মধুর ক্যানটিনে সংবাদ সম্মেলনে আবদুল কাদের বলেন, ‘আমরা জানি না, এ রকম একটা মন্তব্য করার পরও কীভাবে এখনো তার ছাত্রত্ব থাকে। আমরা তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করি।’

আবদুল কাদের বলেন, ‘ছাত্রশিবির ৫ অগাস্টের পর থেকে এখনো গুপ্তরাজনীতি করে। এখনো তারা তাদের কমিটিগুলো প্রকাশ করে নাই। তাই কে শিবিরের বা শিবিরের না, সেটা বলা কঠিন। কিন্তু আমরা গতকাল গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনের আইডি দেখলাম, সেখানে তার ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেখানে তাকে শিবির না বলে অস্বীকার করলেও তো বোঝা যায়, সে শিবিরের কি না।’

অপরদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘এ ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা নিজে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’

এস এম ফরহাদ ডাকসু নির্বাচনে জিএস প্রার্থী হলেও তার প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। সোমবার হাইকোর্ট নির্বাচনের স্থগিতাদেশ দেয়, পরে তা স্থগিত হয়।

ফেসবুকে এক পোস্টে রিট আবেদনকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেন আলী হুসেন নামের ওই শিক্ষার্থী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আলী হুসেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি ওই পোস্টে লেখেন, ‘হাইকোর্টের বিপক্ষে এখন আন্দোলন না করে আগে একে গণধর্ষণের পদযাত্রা করা উচিত।’

এই বক্তব্যের কড়া নিন্দা জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী প্যানেলের এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন। 

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমরা ৫ অগাস্টের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের নারীরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ যোগাযোগমাধ্যমে হেনস্তার শিকার হচ্ছে। হাসিনা পালায়নের পর আমরা আশা করেছিলাম, নারীদের জন্য একটা সুন্দর সহনশীল ক্যাম্পাস পাব। কিন্তু আমরা দেখছি, নারীকে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি তাদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে।’

সব ছাত্রসংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আশরেফা খাতুন বলেন, ‘আমরা আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা নারীদের সেক্সুয়ালি প্রতিরোধ না করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করুন।’

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

রাজনীতি ঢাবি শিবির ডাকসু

