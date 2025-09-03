সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ঘিরে উত্তেজনা, সুন্দরগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩০
ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পৌরসভা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রাজ কুমার বিশ্বাস এ আদেশ জারি করেন।

আদেশে বলা হয়, বুধবার সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সুন্দরগঞ্জ পৌরসভা ও এর আশপাশের এলাকায় সব ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল ও জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এ সময় পৌর এলাকায় সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন, লাঠি বা দেশীয় অস্ত্র বহন, মাইকিং বা শব্দযন্ত্র ব্যবহার, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র চলাফেরা, সভা-সমাবেশ ও মিছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজ কুমার বিশ্বাস এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে দুই গ্রুপের বিরোধের কারণে আগামীকাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও যে কোনো অরাজকতা প্রতিরোধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উপলক্ষে বুধবার পৌর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে একই এলাকায় অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপির আরেক অংশের (মাজহারুল ইসলাম সমর্থক) নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে উপজেলা সদরে মঙ্গলবার দিনভর উত্তেজনা চলে।

এ বিষয়ে কথা বলতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক বাবুল আহমেদ এবং অপর পক্ষের নেতা উপজেলা বিএনপির সদস্য মাজহারুল ইসলামকে ফোন করা হলেও তারা ধারেননি।

সুন্দরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাকিম আজাদ জানান, বুধবার সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা রোধে পুলিশ এখন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ গাইবান্ধা

