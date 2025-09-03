হামজা ও শমিতকে ছাড়াই নেপাল যাচ্ছে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের জন্য হামজা চৌধুরী ও শমিত সোমকে ছাড়াই ২৩ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বাফুফে এই স্কোয়াড ঘোষণা করে। জানা গেছে, চোট এবং ক্লাবের ব্যস্ততার কারণে এই দুই খেলোয়াড়কে দলে রাখা সম্ভব হয়নি।
লেস্টার সিটির হয়ে খেলা হামজা চৌধুরীর দলে না থাকার বিষয়টি গতকালই গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। তিনি বলেন, 'লেস্টার শেষ পর্যন্ত আমাদের জানিয়েছে যে হামজা আসছেন না। তার এজেন্ট আমাকে বলেছেন, যেহেতু সে শেষ ম্যাচে একটু চোট পেয়েছিল, তাই তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' গত শুক্রবার ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে বার্মিংহাম সিটির বিপক্ষে ম্যাচে পায়ে চোট পান এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সেই চোটের কারণে লেস্টার তাকে নেপালে যেতে নিরুৎসাহিত করেছে। অন্যদিকে, কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের দল ক্যাভালরি এফসিতে খেলা শমিত সোম ক্লাবের ব্যস্ততার কারণে নেপাল সফরে যেতে পারছেন না।
গত ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান বাছাইপর্বে খেলা দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় নেপাল সফরের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন। বাদ পড়াদের মধ্যে রয়েছেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ, শাকিল আহাদ, ফাহমিদুল ইসলাম, আল-আমিন, শেখ মোরছালিন, মজিবর রহমান এবং জাহিদ হাসান। তারা অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের দলে রয়েছেন। তবে সিঙ্গাপুর ম্যাচের চূড়ান্ত স্কোয়াডে না থাকা মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও ইসা ফয়সালকে ডেকেছেন কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ফর্টিস এফসির ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন।
ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৪ এবং নেপালের ১৭৬তম। এশিয়া কাপের বাছাইপর্বের প্রস্তুতি হিসেবে দুই দল ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। বাংলাদেশ দল আজ দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে নেপালের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবে।
বাংলাদেশ স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: সুজন হোসেন, মিতুল মারমা, পাপ্পু হোসেন।
ডিফেন্ডার: মেহেদী হাসান, রহমত মিয়া, তপু বর্মন, তাজ উদ্দিন, আব্দুল্লাহ ওমর, তারিক কাজী, ইসা ফয়সাল, সাদ উদ্দিন।
মিডফিল্ডার: মোহাম্মদ হৃদয়, জামাল ভূঁইয়া, পাপন সিং, সোহেল রানা (সিনিয়র), সোহেল রানা, শাহ কাজেম।
ফরোয়ার্ড: আরিফ হোসেন, শাহরিয়ার ইমন, রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সুমন রেজা।
নেপাল থেকে ফেরার পর অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটি হবে ৯ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে। বর্তমানে বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ খেলে এক পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে হংকং দুইয়ে এবং সিঙ্গাপুর শীর্ষে আছে। ভারতেরও বাংলাদেশের সমান এক পয়েন্ট আছে।