সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দুর্ঘটনাকবলিত বাস রেখে পালালো চালক, জানালা দিয়ে লাফিয়ে সুপারভাইজার নিহত

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৪
দুর্ঘটনাকবলিত বাসের প্রতীকী ছবি (সংগৃহীত)।

সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে (ডিভাইডারে) উঠে পড়েছে একটি বাস। এসময় আতঙ্কে জানালা দিয়ে বাস থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত বাসের সুপারভাইজার হাশেম আলীর (৬০) নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনা কবলিত ওই বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর)  বিকেলে হাটিকুমরুল গোলচত্বরে এ ঘটনা ঘটে। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, বগুড়া থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী একটি লোকাল বাস হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকায় পৌঁছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারের ওপর উঠে পড়ে। এ সময় সুপারভাইজার আতঙ্কে জানালা দিয়ে লাফ দেন। লাফ দেওয়ার সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাসে থাকা যাত্রী এসময় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে দুর্ঘটনায় যাত্রীদের কেউ গুরুতর আঘাত পাননি। এ ঘটনার পর চালক ও হেলপার বাসটি রেখে পালিয়ে যায়।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি ইসমাইল হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বাসচালক ও সহকারী পালিয়ে যান। বাসে থাকা অল্প কয়েকজন যাত্রীর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। সুপারভাইজার হাশেম আলী আতঙ্কিত হয়ে লাফ দিতে গিয়ে নিহত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

নিহত সড়ক দুর্ঘটনা পুলিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রূপগঞ্জে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল গার্মেন্টস শ্রমিকের

চট্টগ্রামে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রিকশাচালক খুন

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে নিহত ২

ঝগড়ার পর স্বামীকে বাইরে রেখে দরজা আটকালো স্ত্রী, বেড়া ভেঙে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নীলফামারীতে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ, নিহত ১

বাসচাপায় নারীর মৃত্যু, পালিয়েছে চালক

বগুড়ায় নিজ বাড়িতে মিললো নারীর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

ময়লার স্তূপে মিললো বিদেশি অস্ত্র, গায়ে লেখা ‘মেইড ইন পাকিস্তান’

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng