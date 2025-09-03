ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মো. বাচ্চু মাতুব্বর (৪০) নামে এক যুবকের পায়ের পাঁচটি আঙুল কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রতিপক্ষ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বড়দিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত বাচ্চু বড়দিয়া এলাকার কাঠালবাড়িয়া গ্রামের মৃত ছত্তার মাতুব্বরের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাচ্চু মাতুব্বর ও বাবলু মাতুব্বর দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। প্রায় তিন মাস আগে বাচ্চু, বাবলুকে মারধর করেন। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই মঙ্গলবার রাতে বাবলু চাপাতি দিয়ে বাচ্চুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পায়ের পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখম করে।
পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় বাচ্চুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
সালথা থানার ওসি মো. আতাউর রহমান বলেন, মাদক নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।