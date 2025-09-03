সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বে কুপিয়ে যুবকের পায়ের ৫ আঙুল বিচ্ছিন্ন

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৪

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মো. বাচ্চু মাতুব্বর (৪০) নামে এক যুবকের পায়ের পাঁচটি আঙুল কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রতিপক্ষ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বড়দিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত বাচ্চু বড়দিয়া এলাকার কাঠালবাড়িয়া গ্রামের মৃত ছত্তার মাতুব্বরের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাচ্চু মাতুব্বর ও বাবলু মাতুব্বর দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। প্রায় তিন মাস আগে বাচ্চু, বাবলুকে মারধর করেন। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই মঙ্গলবার রাতে বাবলু চাপাতি দিয়ে বাচ্চুকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পায়ের পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখম করে।

পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় বাচ্চুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সালথা থানার ওসি মো. আতাউর রহমান বলেন, মাদক নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ফরিদপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন মাসের শিশুকে নদীতে ফেলে হত্যার অভিযোগে মা আটক

সংস্কারের এক বছর না পেরোতেই ধসে পড়ছে সড়ক

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

সাজেকে জুম ফসলে ইঁদুরের উপদ্রব, বিপাকে জুমিয়ারা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হার্টের রোগীকে ‘লাথি মেরে’ আহত করলেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ঘিরে উত্তেজনা, সুন্দরগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

শিশু দেখিয়ে দুই সন্তানের বাবাকে জামিন: আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ

রামুতে ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবাসহ উখিয়ার তাহের আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng